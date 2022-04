Pasquetta, code ai caselli autostradali: disagi sull'Ofantina Assalto alle aree pic nic del serinese e dell'Altopiano del Laceno

Pasquetta, assalto ai caselli autostradali di Avellino Est e Ovest. Ritornano in Irpinia i turisti, che affollano boschi, le aree attrezzate per pic nic, e paesi in provincia. Turisti in arrivo, soprattutto dal napoletano. Montevergine, Altopiano Del Laceno e Serinese le mete più gettonate. Super servizio di controllo della Polstrada e delle altre forze dell'ordine. Ai caselli autostradale qualche coda, ma nessun disagio in particolare. Anche sull'Ofantina qualche rallentamento ma il traffico scorre in maniera tranquilla. Auto in coda anche verso il salernitano. Sul raccordo pochi rallentamenti in direzione Salerno.

E' una buona Pasquetta anche per le strutture ricettive della provincia di Avellino, infatti, fanno registrare il tutto esaurito, dagli alberghi ai ristoranti, dagli agriturismi.