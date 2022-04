Muore sul lavoro, Atripalda aspetta Giuseppe per l'ultimo saluto L’uomo, di 59 anni, lavorava per la ditta di trasporti irpina, Baco trans di Montefredane

Atripalda attende di poter dare l’ultimo saluto a Giuseppe Venezia deceduto sul lavoro a Cesena. L’uomo, di 59 anni, lavorava per la ditta di trasporti irpina, Baco trans, ed era appena arrivato a Cesena. L’uomo è stato travolto da alcuni bidoni che stava scaricando dal tir. La notizia ha lasciato tutti sgomenti. Dolore alla vigilia di Pasqua nella cittadina del Sabato, che si è stretta intorno alla famiglia Venezia. Il lavoratore viveva con la madre. Ora sarà un’inchiesta a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Anche il sindaco Giuseppe Spagnuolo esprime cordoglio alla famiglia e sottolinea l’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’indagine è condotta dalla Procura di Cesena che dovrà dare incarico per l’esame autoptico, dopodiché il corpo potrà essere restituito ai familiari per il rito funebre.