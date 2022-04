Dramma al Moscati, muore a soli 59 anni Matteo Spirito "il re dei giocattoli" Avellino, i familiari del noto commerciante salernitano hanno presentato denuncia

È morto nella notte tra Pasqua e Pasquetta ad Avellino all’ospedale San Giuseppe Moscati, a soli 59 anni, Matteo Spirito noto commerciante salernitano . Il «re dei giocattoli» Matteo Spirito, proprietario dell’omonimo negozio di giocattoli della centrale piazza Portanova, era rimasto coinvolto in un incidente mercoledì 13 aprile, in seguito al quale aveva riportato diverse fratture scomposte tra cui quella al bacino. Dopo un primo ricovero d’urgenza al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Spirito aveva firmato dimissioni volontarie, per arrivare giovedì a bordo di una ambulanza privata al San Giuseppe Moscati, dove si sarebbe dovuto tenere l’importante intervento chirurgico, mai arrivato, Spirito è morto stroncato da un arresto cardiaco. La famiglia vuole vederci chiaro e ha presentato denuncia. Indaga la magistratura.