Falsi titoli per accedere nelle scuole, si allarga l'inchiesta della Finanza Nuova proroga nelle indagini della Procura di Avellino: 82 gli indagati in tutto

Titoli falsi per accedere alle graduatorie dei collaboratori scolastici. L'inchiesta di Guardia di Finanza e Procura di Avellino che riguarda un istituto paritario della provincia, si allarga. Nell'inchiesta giudiziaria sono coinvolte 57 persone accusate di falso e truffa. I particolari dell'inchiesta non sono ancora noti, visto che per ora agli indagati è stato notificato solo un avviso di proroga delle indagini preliminari, quello firmato dal sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Fabio Massimo Del Mauro, che ha chiesto al Gip del Tribunale di Avellino Marcello Rotondi una proroga di altri sei mesi per gli accertamenti.

Una serie di titoli da scuole fantasma, questa la maggiore ipotesi. Ora si dovrà attendere che il Gip del Tribunale di Avellino decida sulla richiesta, dopo le eventuali memorie che saranno presentate dagli stessi indagati, informati proprio alla luce della proroga. Si tratta di residenti nella zona caudina, nel Vallo di Lauro e nell'hinterland avellinese. Ovviamente per ora si tratta di ipotesi di reato, bisognerà attendere le conclusioni degli accertamenti.