Danilo D'Argenio rivive nei giovani talenti irpini: nasce l'associazione Questa mattina al circolo della stampa la presentazione delle iniziative

La morte di Danilo non sia vana. Danilo rivive in tutti noi. E’ questo il messaggio che l’associazione Danilo D’Argenio - RealDaddy vuole lanciare a distanza di un anno dalla morte del 22enne avellinese e nel giorno del suo compleanno.

Questa mattina al circolo della stampa la presentazione di una serie di eventi per supportare e favorire l’emersione di giovani talenti irpini attraverso l’istituzione di borse di studio, l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali.

Al tavolo della conferenza stampa la mamma di Danilo, Elena Pacilio, che nonostante l'emozione ha voluto lanciare un importante messaggio nel ricordo di suo figlio: «La nostra associazione nasce perché vuole aiutare i giovani nel nome di Danilo e per Danilo e per far sì che i giovani più bisognosi di questa città possano realizzarsi. L'associazione nasce con la forza di Danilo, perché è Danilo a chiederlo e vuole aiutare i giovani. Danilo è sempre nei nostri cuori - ha detto Elena - la sua mancanza è forte, però dobbiamo sopravvivere e voglio farlo con uno scopo: voglio dare un senso alla mia vita».

L’associazione nasce per Danilo, un ragazzo brillante, laureato in Economia all’università di Ferrara, ma con una passione travolgente per la musica house. A Ferrara ha saputo costruirsi una grande famiglia, tutti lo conoscevano come Daddy (nome d’arte che si era scelto per essere in console) e non perdeva occasione per divertirsi in quelle serate in cui si esibiva in qualità di dj e producer.

Danilo era ed è amato e ammirato da tutti per la sua bontà, disponibilità ed educazione e ogni volta che rientrava ad Avellino era dispiaciuto perché voleva vedere la sua città più viva, più aperta verso le ambizioni di giovani come lui. Nella nostra Irpinia ogni anno vanno via molti giovani per studiare e costruirsi un avvenire e per questo motivo nasce la nostra associazione, per dare una possibilità in più a giovani talentuosi e meritevoli che aspirano a migliorare il proprio futuro, ma che a causa di forze indipendenti dalla loro volontà non possono farlo.

Danilo amava i Festival musicali, li amava perché rappresentano l’energia e il divertimento puro. La musica ha il potere di unire mondi e popoli diversi e da questo amore sconfinato per la musica e la voglia di vedere la sua città più attenta ai desideri di giovani come lui, la nostra associazione organizzerà il primo festival per dj emergenti ad Avellino. Si terrà la prossima estate, ma vi sveleremo i dettagli più avanti...

Abbiamo scelto la frase “insieme con e per i giovani” perché rappresenta fino in fondo la mission della nostra associazione di promozione sociale.

È possibile sostenerci con donazioni spontanee sul C/C IT04Y0326815100 052133414430 o devolvendo il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi, inserendo il nostro codice fiscale: 92114530642

Come destinare il 5 per mille

La scelta di devolvere il 5 per mille è assolutamente volontaria e non obbligatoria, e che per il contribuente non genera un maggior esborso, in quanto l’importo del 5 per mille viene scorporato dall’IRPEF a debito già dovuta. In sede di dichiarazione dei redditi, (modello Redditi Persone Fisiche o il modello 730 o semplicemente il modello CU), si dovrà compilare un allegato in cui vanno indicati il codice fiscale dell’associazione a cui vogliamo far pervenire il nostro 5 per mille e lo spazio per apporre la nostra firma.