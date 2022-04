Avellino, trovate in casa 1583 dosi di marijuana e hashish: arriva la condanna L'uomo è stato condannato con rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi di reclusione

Pena severa ma decisamente meno dura rispetto alla richiesta avanzata dal pubblico ministero per un 54enne avellinese - difeso dall'avvocato Rolando Iorio - che questa mattina ha riemdiato una condanna a 3 anni e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento di un’ammenda pari a 6.666 euro per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il reato, per il quale l’uomo era già stato condannato in precedenza, è stato consumato nell’ottobre del 2021, quando venne sorpreso a trasportare in auto alcune dosi di hashish e marijuana.

Successivamente, a seguito di perquisizione domiciliare, vennero addirittura rinvenute all’interno del seminterrato della palazzina in cui lo stesso risiedeva, circa 1.583 dosi dello stesso tipo di droga, già confezionate e pronte per essere vendute.

Il pm, rappresentato dalla dottoressa Recano, questa mattina aveva chiesto per l’uomo 4 anni e mezzo di reclusione, evidenziando, appunto che l’ingente quantitativo di sostanza illecita rinvenuto fosse chiaramente destinato ad essere messo in commercio.