Lunedì i festeggiamenti del 77esimo anniversario della Liberazione Le cerimonie ufficiali alla presenza del prefetto Paola Spena

Lunedì 25 aprile 2022 si svolgeranno, alla presenza del Prefetto Paola Spena, le cerimonie ufficiali per la celebrazione del 77 ° Anniversario della Liberazione, promosse, congiuntamente, dalla Prefettura, dal Comune e dalla Provincia di Avellino, in collaborazione con il 232° Rgt. Trasmissioni, e le Forze dell'Ordine.

La manifestazione prenderà il via alle ore 9.45 in Via Matteotti con lo schieramento del Reparto di formazione al quale seguiranno l'afflusso e il posizionamento delle Autorità, del Medagliere dei Combattenti e Reduci e delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, il Gonfalone della Città di Avellino, decorato con Medaglia d'Oro al Valore Civile e Medaglia d'Oro al Merito Civile, e il Gonfalone della Provincia.

Dopo gli onori al Prefetto di Avellino e la rassegna del Reparto schierato, seguirà la cerimonia dell'Alzabandiera. Successivamente, verrà deposta una corona d’alloro, con la Guardia d’Onore al Monumento dedicato ai Caduti.

Seguiranno i saluti delle Istituzioni. Infine, la cerimonia dell'Ammainabandiera, sempre in via Matteotti alle ore 17.00, chiuderà la celebrazione dell'Anniversario della Liberazione.