Calcio: paura per l'ex portiere Stefano Tacconi, ricoverato in gravi condizioni L'ex portiere dell'Avellino e della Juve colpito da un'ischemia. E' all'ospedale di Alessandria

Stefano Tacconi, ex portiere dell'Avellino, della Juventus e della Nazionale, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, colpito da un' ischemia. Tacconi, 64 anni, si è sentito male mentre si trovava all’edizione 2022 delle "Giornate delle Figurine", al Michelerio di Asti. Attualmente i medici starebbero valutando se e come operarlo. Tacconi è stato uno dei pilastri dell'Avellino negli anni d'oro della Serie A. Vestì la maglia biancoverde dal 1980 al 1983 prima del grande salto alla Juventus alla corte dell'avvocato Agnelli. Vanta anche 7 presenze con la Nazionale tra il 1987 e il 1991.