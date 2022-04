Avellino, i Vigili del fuoco alle celebrazioni per il 25 Aprile Alla parata anche Norris, un Labrador che è la nuova unità cinofila del Comando.

Questa mattina 25 aprile, in occasione del 77° anniversario della Liberazione, si è tenuta la consueta celebrazione in via Matteotti ad Avellino. Alla presenza di autorità civili e militari, ha partecipato anche una delegazione dei Vigili del Fuoco, con in testa il Comandante Ing. Mario Bellizzi e una rappresentanza del personale dell'associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino. Nello schieramento dei Vigili del Fuoco anche Norris, un Labrador che è la nuova unità cinofila del Comando.