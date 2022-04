Calcio, Tacconi ancora stazionario. "Sembra esserci qualche cenno di risposta" Il dott. Barbanera(ospedale Alessandria) : "Non voglio creare false speranze, percorso in salita"

Lotta come un guerriero Stefano Tacconi, ex portiere di Avellino e Juventus, ricoverato all'ospedale di Alessandria dopo essere stato colpito da un'aneurisma nella notte tra venedì e sabato. Ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno, è intervenuto il dottor Andrea Barbanera, che sta seguendo il ricovero dell'ex calciatore: “Tacconi è giunto da noi in condizione critica e in coma clinico per via di un’emorragia cerebrale classica, la rottura di un aneurisma. Gli è stato fatto un primo trattamento nella notte di sabato e per ora lui sta rispondendo molto bene. Attualmente le condizioni sono stazionarie, forse con un piccolo passo avanti: forse qualche cenno di risposta sembra esserci. Non voglio creare false speranze, il percorso sarà in salita e ancora lungo, perché le complicanze possono esserci sino a 10-15 giorni dall’evento emorragico”.