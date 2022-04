Serata d'inferno in autostrada, rientro da incubo: oltre 5 chilometri di coda Grave emergenza lungo l'A16 Napoli-Bari a Flumeri. Polstrada in soccorso

Oltre cinque chilometri di coda, un serpentone impressionante ben visibile dalla Valle Ufita come si può notare dalla foto scattata dai volontari della protezione civile flumerese Matteo Cardinale e Filippo Olivieri. Serata da incubo per molti automobilisti lungo l'A16 Napoli-Canosa al km 92 nel territorio del comune di Flumeri a causa dei lavori di ripristino della sede stradale. La polstrada di Grottaminarda tra non poche difficoltà è riuscita a raggiungere il punto critico dell'ingolfamento al fine di soccorrere automobilisti in difficoltà. Una situazione particolarmente critica e ad altissimo rischio, considerata la mancanza di illuminazione e l'elevatissima presenza di mezzi bloccati in entrambe le direzioni di marcia. Una vera e propria emergenza quella che stanno fronteggiando gli agenti diretti dal comandante Armando Mirra, al fine di evitare possibili incidenti a catena In campo ci sono più squadre di operai della società autostrade. Molti gli automobilisti e autotrasportatori che hanno scelto percorsi alternativi o verso Flumeri o lungo la fondo Valle Ufita e Ariano Irpino per raggiungere la Puglia.