Il Covid uccide ancora ad Avellino, muore donna 73enne al Moscati Era ricoverata in ospedale dal 28 marzo scorso

Il Covid continua a fare vittime ad Avellino. È deceduta ieri sera, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 73 anni di Avellino, ricoverata dal 28 marzo. Anche i contagi continuano ad essere alti in provincia di Avellino. Di questo si parlerà nel tg delle 14 del canale tv 696 Otto Channel con l'intervento del professore Giovanni Sebastiani, matematico del Cnr che illustrerà l'andamento dei dati della pandemia in Irpinia. Sebastiani sarà inoltre ospite della rubrica "Punto di vista" in onda alle 14.45.