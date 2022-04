Scontro tra moto e autocarro: paura per un 35enne di Fisciano Intervento dei vigili del fuoco a Montoro

E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 90 all'incrocio con via Querce Leone a Montoro. Uno scontro che ha visto coinvolti un autocarro e una moto. Ad avere la peggio un uomo di 35 anni originario di Fisciano in sella alla moto. Sul posto i sanitari del 118 che hanno subito soccorso il malcapitato e trasportato in ospedale ad Avellino per le cure del caso. E' sotto osservazione. La prognosi non è stata ancora sciolta. Rapidissimo è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco giunti dalla centrale operativa di Avellino.