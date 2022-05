Choc ad Altavilla, 49enne di Pratola Serra trovato morto in casa L'uomo è stato trovato senza vita in un'abitazione in paese

Uomo trovato morto, choc in Irpinia. I carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina, allertati da una segnalazione arrivata al 112, sono intervenuti in un appartamento in contrada Belvedere, dove è stato rinvenuto cadavere un 49enne di Pratola Serra. Ancora da accertare le cause del decesso dell'uomo T. A. Le sue iniziali. Le indagini sono in corso, mentre la notizia del decesso ha destato comprensibile sconforto in paese. Il 49enne non rispondeva da molte ore alle chiamate al telefono. Un silenzio che ha fatto scattare l'allarme e la richiesta di intervento. I militari tempestivamente in serata si sono portati nella casa. Una volta entrati i carabinieri hanno trovato l'uomo senza vita, verosimilmente stroncato da un malore. Inutili i soccorsi arrivati subito sul posto. I sanitari non hanno potuto fare altro che confermare e accertare il decesso. Il 49enne di Pratola Serra risiedeva per motivi lavorativi nella abitazione di contrada Belvedere ad Altavilla Irpina. Nelle prossime ore e dopo gli accertamenti di rito si conoscerà con certezza la causa del decesso.