Sangue sulle strade in Irpinia: muore motociclista di 48 anni Il tragico schianto sulla famigerata Ofantina

Si torna purtroppo a morire lungo la famigerata Ofantina in Irpinia. In un terribile schianto tra un'alfa Romeo e una moto ha perso la vita un uomo di 48 anni. La tragedia all'imbocco della strada dtatale Ofantina bis, in direzione Lioni. L'impatto è stato violentissimo, il centauro è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto ed è morto sul copo. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118. Non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, per stabilire l’esatta dinamica delll'incidente.