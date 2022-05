"Io vittima di un tentativo di diffamazione con l’utilizzo di email false" Maraia: "Procederò con una denuncia alla polizia postale per risalire ai responsabili"

"Sono stato vittima di un tentativo di diffamazione attraverso l’utilizzo di un indirizzo mail falso attribuito alla mia persona. Perciò chiedo a tutti i giornali di non pubblicare più nessun comunicato stampa a nome di

Generoso Maraia che proviene da un indirizzo mail on.generosomaraia@gmail.com. Invito tutti a non ritenere veritiere informazioni o richieste che provengano da questo profilo che lo ribadisco, non è il mio." E' quanto afferma in una nota urgente il deputato arianese Generoso Maraia.

"Al riguardo procederò con una denuncia alla polizia postale per risalire all’autore o gli autori di questo tentativo di manipolare il mio pensiero e la mia azione politica.

Smentisco quindi categoricamente la notizia diffusa in questi giorni da alcuni mezzi d’informazione sulla mia presunta richiesta di verifica politica delle forze che sostengono la maggioranza nel consiglio comunale di Ariano Irpino. Così come è da smentire ogni altro comunicato a nome Generoso Maraia che non sia stato pubblicato sulla mia pagina facebook."