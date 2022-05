Sidigas, nuovo sequestro da 46 milioni per De Cesare La decisione del gip del tribunale di Avellino Marcello Rotondi per l'ex patron di calcio Avellino

Arriva un nuovo sequestro per Gianandrea De Cesare, ex patron dell’Avellino Calcio. Il provvedimento preventivo, da 46 milioni di euro, è stato emesso dal giudice Marcello Rotondi. La vicenda giudiziaria è legata alle società Sidigas Srl e la Enerimpianti, relativamente alle contabilità. Le ipotesi di reato sono: autoriciclaggio, omesso versamento dell’iva e false comunicazioni sociali compiute su Avellino. Ricordiamo anche che l’inchiesta era passata al tribunale di Napoli per incompatibilità territoriale, ma gli atti sono stati rinviati alla procura avellinese. Quest’ultima ha provveduto ad iscrivere nuovamente nel registro degli indagati De Cesare. Ad eseguire il sequestro la guardia di finanza di Avellino.