Il comandante regionale Trotta in visita alle fiamme gialle di Avellino Nel corso di un briefing le peculiarità socio-economiche della provincia irpina

Il generale di Divisione Giancarlo Trotta, comandante Regionale della Guardia di Finanza, ha visitato oggi il Comando Provinciale di Avellino. L’autorità della Guardia di Finanza per la Campania è stata accolta dal Comandante Provinciale, colonnello Salvatore Minale, che ha illustrato, nel corso di un briefing (tenutosi alla presenza degli Ufficiali e dei comandanti dei Reparti della provincia), le peculiarità socio-economiche della provincia irpina, le principali attività operative concluse e in corso, nonché le più rilevanti tematiche afferenti alla gestione del personale e alla situazione logistica e infrastrutturale.

Inoltre, nell’occasione, sono state illustrate le più significative attività ispettive attualmente condotte dalle Fiamme Gialle irpine che concorrono, con carattere di trasversalità, al raggiungimento dei vari obiettivi strategici del Corpo: dalla lotta all’evasione e alle frodi fiscali, alla tutela della spesa pubblica, anche con riferimento ai protocolli d’intesa sottoscritti con le Amministrazioni locali per il contrasto ai fenomeni di criminalità economica nella provincia irpina. Il Comandante Regionale, al termine della visita, ha espresso la sua piena soddisfazione per l’elevato impegno profuso nello svolgimento della quotidiana missione istituzionale, spendendo parole di apprezzamento per l’impegno, la professionalità e l’altissimo senso del dovere dimostrati quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Guardia di Finanza di Avellino.