Avellino. Processo Welfare, condanna annullata per il dottore Carlo Iannace Gli atti passano di nuovo alla Corte d'Appello di Napoli

Sentenza di condanna annullata con rinvio. Questa la decisione della Cassazione che ha accolto degli avvocati difensore del dottore Carlo Iannace, primario dell’ospedale Moscati di Avellino.

Ora gli atti passano di nuovo davanti alla Corte d’Appello, che aveva riformato parzialmente la condanna di primo grado, con una diminuzione di pena nei confronti del dottore e facendo venire meno l’accusa di peculato. Ed ora sarà nuovamente la stessa Corte a doversi pronunciare sulle condotte ascritte al dottore Carlo Iannace.

L’indagine è partita nel 2006 e condotta dalla Guardia di Finanza, in seguito alla denuncia di un aiuto primario che aveva segnalato presunte irregolarità all’interno del reparto nel quale si svolgevano operazioni estetiche fatte passare per interventi su patologie tumorali. In primo grado il tribunale di Avellino aveva inflitto al dottore Iannace una condanna a sei anni, ridotta a 4 in Appello.