Serino. Si uccide a 70 anni con il veleno: trovato morto nella casa di campagna La tragedia nel pomeriggio in provincia di Avellino. L'anziano ha lasciato un biglietto d'addio

Dramma in Irpinia dove un uomo è stato trovato senza vita nella sua casa di campagna. Il dramma a Serino, dove un 70enne di San Michele di Serino, ha deciso di farla finita ingerendo del veleno. Stando a quanto si apprende, l'uomo ha lasciato anche un bigliettino d’addio per i suoi familiari. Successivamente si è avvelenato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Solofra. Il corpo senza vita è stato trasportato presso l’ospedale “Moscati” per gli accertamenti del caso.