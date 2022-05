Abuso d'ufficio, assolti tre dipendenti del Comune di Rotondi Accolta la tesi degli avvocati difensori. la vicenda nasce nel 2016

Sono stati assolti dall'accusa di abuso d'ufficio, tre dipendenti del comune di Rotondi, Simona Accomando (avvocato Gaetano Aufiero del Foro di Avellino), Domenico Duilio (avvocato Filomena Girardi del Foro di Avellino), Michele Mainolfi (avvocato Antonio Biscardi del Foro di Benevento).

La vicenda nasce nel 2016, in seguito a una denuncia per mancato riscontro nei termini di legge ad una diffida relativa all'abusività di un passo carraio. Alla richiesta di archiviazione del Pm, il Gip aveva disposto la richiesta di imputazione coatta. Ieri il Collegio Penale del Tribunale di Avellino presieduto dal giudice Melone, dopo ampia istruttoria, ha deciso per l'assoluzione degli imputati con la formula più ampia.