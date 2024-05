Inchiesta Dolce Vita, fissato il riesame per Laura Nargi e Gianluigi Marotta Ai due indagati sono stati sequestrati i cellulari, il pool difensivo ha chiesto l'annullamento

di Paola Iandolo

Inchiesta “Dolce Vita” fissata per venerdì l'udienza di riesame per Laura Nargi e Gianluigi Marotta, indagati a piede libero e difesi dagli avvocati Costantino Sabatino, Luigi Petrillo, Giuseppe Saccone e Alfonso Laudonia). Ai due indagati sono stati sequestrati i cellulari. Sequestri per i quali il pool difensivo ha presentato istanza di annullamento. Sequestri effettuati lo scorso 18 aprile nel corso delle perquisizioni a Palazzo di Città e presso l’abitazione dell’ex vicesindaca e del dirigente comunale Gianluigi Marotta, entrambi indagati nell’inchiesta della Procura su affidamenti, concorsi e appalti al Comune di Avellino tra maggio 2023 e gennaio 2024. Davanti ai giudici del Riesame per le sezione misure reali del Tribunale di Avellino sarà discussa la legittimità dei sequestri eseguiti.

Misure cautelari

I sequestri per i due indagati a piedi libero scattarono nello stesso giorno in cui furono eseguite le misure cautelare degli arresti domiciliari per l'ex sindaco Gianluca Festa, per l'ex dirigente comunale Filomena Smiraglia e per l'archietto Fabio Guerriero. Il tribunale del riesame ha confermato gli arresti domiciliari per l'ex sindaco di Avellino, Festa mentre la annullato l'ordinanza per l'architetto Fabio Giuerriero e attenuato la misura per l'ex dirigente ai lavori pubblici ora sottoposta all'interdizione dai pubblici uffici per un anno.