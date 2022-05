Ariano cunette ostruite da erbacce, liquami e rifiuti. A chi spetta la bonifica? La segnalazione arriva da località Trave, lungo la statale 90 delle puglie

Una cunetta letteralmente ostruita da erbacce, liquami e rifiuti. E' lo scenario che si registra lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino in località Trave poco distante dal bivio di Villanova del Battista, luogo simbolo della protesta di popolo degli arianesi contro la discarica di diesa grande. Un abitante del luogo, ci mostra la grave situazione che dura ormai da fin troppo tempo nell'indifferenza più totale di chi è deputato ad intervenire. Siamo al chilometro 29. L'aria è irrespirabile. Le cunette versano in queste condizioni da anni. E' non è l'unico tratto in questione. Basta farsi un giro lungo molte strade di proprietà di comune, Anas e provincia per notare il grave scempio. Una situazione destinata ulteriormente a peggiorare con l'arrivo della stagione estiva alle porte. Viene rivolto un appello a chi di competenza ad intervenire al più presto.