La Finanza di Avellino sequestra 1800 stecche di sigarette di contrabbando Denunciato a Napoli il proprietario di un box dove erano nascoste le bionde

Continua senza sosta l’attività della Guardia di Finanza di Avellino a contrasto della diffusione e vendita di tabacchi lavorati esteri. I finanzieri del comando Provinciale di Avellino hanno sottoposto a sequestro a Napoli 360 kg di sigarette di marche diverse, già pronte per essere vendute in contrabbando. Le attività scaturiscono dall’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, predisposti nell’ambito del piano regionale di contrasto ai traffici illeciti in genere, volti a contrastare anche il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

In particolare, grazie a prolungati pedinamenti, i finanzieri hanno individuato un box in Napoli, dove erano stipati 1800 stecche di sigarette di marche diverse, prive del contrassegno di Stato, riposte in appositi cartoni da 10 kg ognuno. L’attività di servizio si è conclusa con il sequestro delle sigarette e la denuncia di un uomo nella cui disponibilità vi era il box verificato. L’operazione di servizio svolta contribuisce all’indebolimento delle organizzazioni criminali operanti nel settore del contrabbando, privandole della possibilità di ottenere illeciti arricchimenti e bloccando eventuali operazioni di riciclaggio di denaro sporco.