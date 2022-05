Ruba un autocarro a Guardia Lombardi, arrestato 28enne Le indagini dei carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno arrestato un 28enne irpino, per il furto di un autocarro. È accaduto ieri mattina a Guardia Lombardi. L’azione delittuosa è stata notata dal figlio del denunciante che, dopo averlo bloccato, unitamente ad un suo amico, allertava il “112”. Giunti sul posto, i militari, dopo aver accertato le dinamiche dell’accaduto, hanno portato il giovane in caserma che, sulla base degli elementi di prova raccolti, è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari. Il veicolo veniva restituito al legittimo proprietario.