Un gesto vigliacco durante la fiaccolata in onore della Madonna di Fatima Quattro cuccioli chiusi in un sacco di plastica e abbandonati su un marciapiede

Un sacco di plastica, con all'interno quattro cuccioli, tutte femminucce evidentemente scomode a qualcuno, è stato abbandonato su un marciapiede accanto al palazzetto dello sport di piano di zona, proprio mentre era in corso la fiaccolata in onore della Madonna di Fatima, dedicata agli ammalati.

Un gesto di crudeltà, l'ennesimo da parte di una persona malvagia che ha pensato bene di disfarsi in questo modo di povere anime innocenti. A fare la scoperta è stata una comitiva dello stesso rione che non è rimasta impassibile. Ha fatto di tutto per non lasciarli soli in un cartone durante la notte, a testimonianza che fortunatamente, nonostante tutto, l'umanità esiste ancora.

Dopo una serie di tentativi uno dietro l'altro, servizio veterinario animali senza padrone della regione Campania, forze dell'ordine, guardia nazionale ambientale, animalisti alla fine l'unica a mostrare ancora una volta grande sensibilità umana e amore vero per gli animali è stata Giovanna Romagnuolo, la quale non ha esitato un solo istante, aprendo il cuore e la porta di casa ai piccoli ospiti pur di non lasciarli una notte in strada abbandonati al proprio destino. Lo stesso servizio veterinario aveva suggerito una soluzione mento triste e ingiusta di quella del canile.

Alla fine dopo il salvataggio in extremis in una scarpata, tra i rovi da parte di Morena e le cure prestate dal resto del gruppo, si sono ritrovati a giocare tra loro su un divano, uno accanto all'altro uniti dallo stesso destino. Immagini che si spera possano arrivare anche a chi ha compiuto un gesto così vigliacco. La speranza è che ora dopo questo momentaneo stallo, possano trovare al più presto un luogo sicuro, una famiglia vera e tanto amore. Non lasciamo sola Giovanna come già accaduto in passato. Non sarebbe davvero giusto.