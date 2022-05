Smontano pannelli fotovoltaici ma il colpo fallisce grazie alla Cosmopol Ladri messi in fuga durante la notte nell'area industriale di Camporeale ad Ariano Irpino

Hanno tagliato una recinzione e dopo aver smontato oltre duecento pannelli fotovoltaici si accingevano a caricarli e portarli via. Un colpo studiato alla perfezione, ma gli uomini della Cosmopol sono stati più veloci dei malviventi riuscendo a metterli in fuga. Quando sul posto, nell'area industriale di Camporeale ad Ariano Irpino sono arrivate due pattuglie dell'istituto di vigilanza Cosmopol i ladri hanno fatto perdere le loro tracce, lasciando a terra l'intera refurtiva. Poco dopo in supporto è giunta anche una volante della polizia. Indagini sono in corso per acciuffare la banda. Ad agire con ogni probabilità come già accaduto in questo vasto nucleo industriale, malviventi provenienti dalla vicina Puglia. Sta di fatto che non si tratta dell'unico episodio ai danni di questa azienda. Gia in precedenza solo due giorni fa i malviventi erano riusciti a portare via una parte della refurtiva e prima ancora un colpo ancora più consistente.