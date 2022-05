Furgone in fiamme lungo l'A16 Napoli-Bari: paura a Baiano A causare l'incendio probabilmente un corto circuito dovuto al primo innalzamento delle temperature

Paura lungo l'A16 Napoli-Canosa tra l'incrocio via Ludovico il moro in corrispondenza del cavalcavia don Lorenzo Milani e lo svincolo Baiano. Per cause in corso di accertamento, probabilmente un corto circuito dovuto al primo innalzamento delle temperature, un furgone mercedes vito ha preso improvvisamente fuoco. L'autista ha avuto subito la prontezza di riflessi di fermarsi e scendere dal mezzo dopo aver notato la fuoriuscita di fumo. Pochi minuti e le fiamme hanno avvolto la parte anteriore. Sul posto la polstrada di Avellino ovest e i vigili del fuoco. Non si registrano fortunatamente conseguenze a persone ma solo tanto spavento.