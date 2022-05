Il Covid continua a uccidere in Irpinia: due pazienti morti ad Ariano Irpino Le vittime sono una donna di Sant'Angelo all'Esca e un anziano di Ariano. L'allarme dei medici

Due morti per covid presso l'ospedale di Ariano Irpino. Il virus continua a uccidere. Non ce l'hanno fatta due pazienti: una 99enne di Sant’Angelo all’Esca e un 85enne di Ariano Irpino, entrambi ricoverati in Area Covid.

Intanto, come conferma l'Asl, presso il presidio ospedaliero di Ariano Irpino sono ricoverati:

10 pazienti, positivi al Covid, di cui: ? 4 degenza ordinaria (Area Covid) ? 4 sub intensiva (Area Covid)

? 1 ortopedia ? 1 chirurgia. I medici chiariscono: mantenere alta la guardia.