Scomparsa Manzo: "Mio fratello forse ucciso per soldi" Le parole del fratello del 69enne scomparso lo scorso anno da Prata Principato Ultra

«Il mio cuore dice no. Non credo che Romina sappia qualcosa e non lo dica. Voleva bene al padre. Qualcuno presente alla festa sa che fine ha fatto mio fratello». A parlare, attraverso le colonne del Quotidiano del Sud, è il fratello di Mimì Manzo, il 69enne scomparso dallo scorso anno da Prata Pirncipato Ultra. «Quella sera stavano festeggiando il compleanno della figlia, poi è uscito fuori a fumare una sigaretta ed è sparito. Molte persone presenti alla festa non sono state interrogate bene. Qualcuno lo ha fatto fuori, l’hanno ucciso. Forse per soldi. Ora spero si faccia chiarezza». Intanto, il tribunale del Riesame tra qualche giorno dovrà esprimersi sul sequestro dei cellulari dell’amica della figlia Romina. La ragazza non aveva partecipato alla festa ma si era attivata nelle ricerche insieme ai familiari allo scomparso.