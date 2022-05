Avellino, pestaggi e sequestro di persona per la droga: gli aguzzini a processo A giudizio i due indagati che hanno fatto vivere nel terrore una coppia di borgo Ferrovia

Rinviati a giudizio per estorsione, tentata estorsione e sequestro di persona Sonia Liotti, 30 anni, e Kevin De Vito, 23 anni. I due, difesi dagli avvocati Gaetano Aufiero, Costantino Sabatino e Gerardo Santamaria, che hanno deciso di ricorrere al rito abbreviato, dovranno presentarsi dinanzi ai giudici del Tribunale di Avellino il 23 settembre.

I fatti risalgono a ottobre 2021, quando avrebbero minacciato di morte e picchiato una coppia di coniugi di Borgo Ferrovia per essere risarciti del denaro della droga che gli avevano consegnato.

Minacce, violenza, colpi sferrati con una mazza da baseball. Per oltre un mese la coppia avrebbe subito azioni intimidatorie da parte degli aguzzini, che addirittura li avrebbero pestati nella loro abitazione di fronte ai figli. Tutto questo per un debito di droga di poche centinaia di euro.

Attualmente destinataria di misura cautelare in carcere, Sonia Liotti, è la sorella di Francesco, il 34enne vittima del tentato omicidio in Via Visconti per il quale Danilo Volzone è stato da poco condannato a 14 anni di reclusione.

Kevin De Vito, invece, anch'egli in carcere, nel momento in cui ha ricevuto notifica da parte dei carabinieri di Avellino di una nuova ordinanza, con l'accusa di detenzione di armi, ha iniziato a rivolgere minacce dirette al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Avellino, Paolo Cassano, firmatario del provvedimento. “Lo sparo in testa”, avrebbe pronunciato, tra le altre cose.

Per lui si è stata notificata la conclusione delle indagini della Procura della Repubblica di Roma e si attende l'inizio del processo.