Auto distrutta dalle fiamme, il consigliere Iacovacci ascoltato in Procura Si cerca di capire la natura del rogo. Si esclude quindi l'ipotesi del corto circuito

E’ stato ascoltato in Procura il consigliere comunale di Avellino Ettore Iacovacci. Il magistrato lo ha voluto sentire in seguito all’incendio della sua vettura, avvenuto lo scorso sabato notte, nei pressi della sua abitazione di Contrada Archi. Il fuoco è divampato dal vano motore e secondo il consigliere poteva dipendere da un guasto alla centralina elettrica. Invece, gli inquirenti voglio vederci chiaro e probabilmente non si tratta di un semplice corto circuito. I carabinieri che indagano sul caso ipotizzano anche un atto doloso. Le indagini sono in corso.