Donna investita sulle strisce pedonali finisce in ospedale: paura ad Ariano E' successo lungo la statale 90 delle puglie a Cardito

Una donna di 75 anni è stata investita da un'auto, sulle strisce pedonali, mentre stava attraversando la strada per raggiungere il marito sul versante opposto.

E' successo ancora una volta sulla statale 90 delle puglie all'altezza del quartiere Rodegher. Strada che negli anni ha visto purtroppo morire diverse persone, soprattutto nelle ore notturne a causa di una illuminazione scarsa, migliorata poi parzialmente ma allo stato attuale ancora insufficiente. Ma questa volta tutto questo non centra. Sta di fatto che la strada in questione anni fa è stata oggetto di una petizione popolare per denunciare una serie di criticità finora mai risolte, una fra tutte legate alla velocità.

La donna è stata subito soccorsa da un commerciante del luogo, il quale ha contattato la centrale operativa del 118 e dallo stesso autista che si è immediatamente fermato.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane. Qui i medici hanno riscontrato un trauma cranico, problemi alla vertebra cervicale e varie contusioni sul corpo ma fortunatamente le sue condizioni non desterebbero eccessiva preoccupazione. La donna ha seguito il percorso Covid essendo risultata positiva a sua insaputa al test antigenico di accesso in pronto soccorso. E' apparsa sempre vigile, lucida e cosciente ed ora sotto osservazione in attesa che i medici concludano tutti gli accertamenti necessari.