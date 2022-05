Autocarro in fiamme sul viadotto Acqualonga: chiusa la corsia dell'A16 A Monteforte Irpino. Per il conducente solo tanto spavento.

I vigili del Fuoco di Avellino alle 8'20, sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, al km. 32,100 nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Napoli, poco dopo il viadotto Acqualonga, per un incendio che ha interessato un autocarro in transito che trasportava legna. Due le squadre intervenute dalla sede centrale di Avellino, le quali hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Chiusa temporaneamente durante le operazioni di spegnimento la corsia, ma subito riaperta al traffico non appena le fiamme sono state estinte. Per il conducente, un uomo originario del Napoletano, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.