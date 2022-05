Fiamme al centro bocciofilo di Rione Parco: paura e struttura distrutta L'intervento dei vigili del fuoco di Avellino. nessun danno a persone

Giornata dificile per i vigili del fuoco di Avellino. Dopo l'incendio divampato al corso Vittorio Emanuele, nel pomeriggio i caschi rossi sono intervenuti a Rione Parco per l'incendio che si è sviluppato in una struttura in ferro annessa al centro bocciofila. Le fiamme si sono alzate altissime e la colonna di fumo nero era visibile a centinaia di metri. Fortunatamente nessun danno a persone. Le fiamme sono state spente e l'area è stata messa in sicurezza.