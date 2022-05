Si ribalta con l'auto sulla Variante, ferita 59enne bloccata nell'abitacolo Nel tamponamento coinvolte tre vetture. La donna portata al Moscati

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 21, sono intervenuti sulla SS 7 BIS, denominata Variante, poco dopo il carcere, nel territorio del comune di Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture di cui una si ribaltava. A bordo di questa auto una donna di 59 anni originaria di Montemarano, rimasta bloccata nell'abitacolo, e dopo averla estratta è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.