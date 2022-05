Aggressione a Micovschi, revocati i domiciliari ai tre ultras dell'Avellino Obbligo di firma per tutti e tre. Per il gip determinanti le scuse e il risarcimento

Sono stati scarcerati gli ultras dell'Avellino calcio arrestati in seguito all'aggressione al calciatore Micovschi. Per tutti e tre il giudice Fabrizio Ciccone ha revocato la misura degli arresti domiciliari e disposto la misura meno afflittiva dell'obbligo di firma. Accolta, quindi la richiesta dei legali difensori, Gaetano Aufiero, Fabio Tulimiero e Nicola D'archi che puntavano sull'ipotesi di reato della rapina a loro contestata, secondo loro non si configurava in quella circostanza. Tuttavia, nel dispositivo del gip si legge che non cade l'ipotesi accusatoria della rapina, ma la misura meno afflittiva viene applicata in seguito alle scuse e al risarcimento prodotto dagli indagati (pari a 900 euro) a due giorni dal fatto.