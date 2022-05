L'ultimo saluto nella "sua Itaca": Nusco piange Ciriaco De MIta Tanti i rappresentanti politici e istituzionali al capezzale dell'ex premier

La sua Nusco lo aveva abbracciato come sindaco nel maggio 2014, a 86 anni, con l’80% dei consensi.

Perché senza politica e senza pensiero politico Ciriaco De Mita non riusciva a stare.

Nusco era la sua Itaca, il suo buen retiro, dopo una lunghissima e fulgida carriera politica a livello nazionale.

Questa mattina la salma è tornata accolta dal saluto militare delle forze dell’ordine.

E subito è iniziata una vera e propria processione, una sorta di "pellegrinaggio laico" di semplici concittadini, rappresentanti istituzionali e personalità politiche.

C’erano l’ex Ministro Ortensio Zecchino, l’ex Presidente della Provincia Domenico Gambacorta, il segretario del Pd irpino Nello Pizza, l’ex assessore regionale Corrado Matera, gli onorevoli Aldo Cennamo e Cosimo Sibilia.

Tutti per rendere l’ultimo omaggio all’ex premier e leader Dc.

In municipio bandiere a mezz’asta e lutto cittadino proclamato per domani. In paese il comune sentire di tutti era quello di aver perso un riferimento politico e umano di grande spessore, di straordinaria personalità.

Un esempio di longevità politica con pochi eguali nella storia del nostro paese.