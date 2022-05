Inchiesta truffe, scarcerato il dipendente postale di Avellino Accolta la richiesta dell'avvocato Sabatino: soddisfatto del risultato

Il tribunale del Riesame di Napoli ha accolto la richiesta dell’avvocato Costantino Sabatino, difensore del dipendente dell’ufficio postale di Avellino tratto in arresto il 9 maggio scorso e da allora detenuto presso il carcere di Avellino.

I giudici napoletani hanno disposto l’immediata scarcerazione dell’indagato, condividendo totalmente le istanze della difesa ed annullando la misura cautelare disposta dal gip di Napoli su richiesta della Dda.

L’indagato è ora libero.

“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto - commenta così il legale - dopo giorni di intenso lavoro di lettura e studio di una mole immensa di atti. Ho sempre creduto nell’estraneità ai fatti del mio assistito, che sin da subito ha chiarito la propria posizione.

I giudici del riesame hanno accolto le nostre richieste. Ora siamo pronti ad affrontare serenamente il processo, certi di giungere ad una piena assoluzione dai reati contestati”.

Ricordiamo che il 40enne è coinvolto in una maxi inchiesta che ha portato a 59 arresti in tutta Italia su truffe per la compravendita on-line di auto di lusso, orologi di marchi di pregio come la Rolex e olio industriale condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Genova e coordinata dalla Procura di Napoli.

Secondo l’accusa, avrebbe messo all’incasso titoli poi risultati falsi e, in base a quanto sostengono gli inquirenti, sarebbe stato a conoscenza dell’attività criminosa, fornendo un proprio contributo al sodalizio avendo accesso al sistema informatico.