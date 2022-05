Auto in fiamme: 70enne di Grottaminarda muore ustionato al Rummo L'uomo è stato recuperato dai sanitari completamente ustionato a pochi metri dalla vettura

Domenica tragica in Irpinia, dove un uomo è morto ustionato, in seguito all'incendio divampato nella sua auto. Tragico scenario quello che si sono trovati di fronte i pompieri arrivati sul posto, che hanno soccorso l'uomo completamente avvolto dalle fiamme a pochi metri fuori dal veicolo. A perdere la vita un 70enne di Grottaminarda. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 09’30 di oggi 29 maggio, è intervenuta in contrada Tratturo, nei pressi del campo sportivo di Grottaminarda, per il rogo. All'interno del veicolo avvolto dalle fiamme vi era un uomo di 70 anni originario del posto, poi ritrovato a pochi metri dall'auto, completamente ustionato. Lo stesso è stato subito affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali che lo hanno trasportato con urgenza presso l'ospedale Rummo di Benevento, corsa resasi vana in quanto l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero. L'auto interessata dalle fiamme è stata spenta e messa in sicurezza.