Incidente stradale in Basilicata: muore 21enne di Montoro,altri 3 ragazzi feriti Carolina Vitro è morta sul colpo. Anche l'anziano alla guida dell'altra auto ha perso la vita

Tragedia in Basilicata, muore 21enne di Montoro. È successo ieri sera lungo la Basentana.

Carolina Citro, il nome della 21enne di Piano di Montoro che è deceduta ieri a seguito di un incidente stradale in Basilicata.

La ragazza intorno alle ore 19.00 viaggiava a bordo di una Fiat 500, stava percorrendo la Basentana, quando per ragioni ancora da chiarire la sua auto all’altezza dello svincolo di Pisticci Scalo si è scontrata con una Punto. La 500 è uscita fuori strada dopo l’impatto con l’altra automobile che viaggiava in direzione opposta.

Carolina Citro è morta sul colpo, feriti altri tre ragazzi che viaggiavano in auto con lei. L’uomo alla guida della Punto, un 86enne è deceduto nella notte all’ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato trasportato dopo l’incidente in gravi condizioni. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La ragazza stava rientrando con i suoi colleghi presso l’’istituto per allievi sottoufficiali della Marina Militare di Taranto dove studiava.

Non ci sono parole, solo tanto dolore e rabbia.

"L' A.S.D. SANSEVERINESE tutta soffre x questa grave, inspiegata e prematura perdita e si stringe attorno a tutta la famiglia Citro ed in particolar modo al papà Mimmo, nostro collaboratore storico, alla mamma, alla sorella ed al fratellino.

Cara Carolina, ci siamo conosciuti appunto per via della collaborazione di papà, poi ti abbiamo vista crescere piano piano ed appassionarti sempre più seguendoci ovunque fino a diventare speaker della squadra ed organizzatrice e responsabile della pagina Facebook e per tanto, sulle orme di papà, anche tu sei diventata nostra collaboratrice.

Un dolore immane e senza senso. Ciao Carolina, ti vogliamo bene". Così ASD Sanseverinese in un post." Sentite condoglianze dal Ds, Dsga, personale docente, personale ATA e da tutti gli alunni dell’istituto Amatucci per la prematura scomparsa della cara alunna Carolina Citro.". Questo il post pubblicato sulla pagina facebook dell'istituto Amatucci.