Morta a 21 anni: "Carolina ora è un fiore nel giardino del Paradiso" Il ricordo commosso di don Adriano D'Amore, parroco di piano di Montoro

Strappata alla vita a 21 anni, nel cuore il sogno della marina militare. Piano di Montoro è a lutto per la morte di Carolina Citro, vittima di un incidente stradale sulla Basentana, in Basilicata.

Oggi pomeriggio i funerali nella chiesa di san Nicola da Tolentino, officiati da don Adriano d'Amore che la ricorda così: “Una ragazza solare, piena di sogni e di aspettative, con tantissimi interessi. Ora quel suo splendido fiore è nel giardino del paradiso e l'affidiamo alla Madonna a conclusione di questo mese mariano”.

Carolina abitava in una palazzina a due passi dal Municipio. Era stata a casa pochissimo tempo fa. Era venuta a salutare i familiari e gli amici. Tra poco sarebbe partita per la sua prima missione, dopo essere entrata alla scuola della Marina Militare

In paese lo strazio è palpabile. "Quando viene spezzata una vita a 21 anni è un dolore indescrivibile, non ci sono parole. La famiglia era conosciuta da tutti, gente perbene, una vera tragedia".

E porta il suo cordoglio anche Salvatore Pugliese dell'associazione Marinai d'Italia Avellino. “Ero in servizio a Taranto e per tanti anni ho percorso quella strada per tornare a Napoli il venerdì. La ricordo ancora come una strada pericolosissiuma”.