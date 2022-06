Addio dolce Carolina, picchetto d'onore dei colleghi della Marina militare In chiesa anche i marinai della Nave Mimbelli su cui la 21enne era imbarcata

L’ultimo viaggio di Carolina nella sua Montoro accolta da migliaia di persone. La bara bianca avvolta nel tricolore della nave militare ed il suo berretto. Dolore e tanta commozione nella chiesa madre di San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino. Ad officiare la messa don Adriano D’Amore, parroco della comunità di Piano.

Dall’altare il parroco ha rivolto parole di grande affetto alla famiglia e chiesto a Carolina di dare “forza alla famiglia, sostienila e stalle accanto”. Non ci sarà fisicamente ha spiegato don Adriano “ma continuerà a parlare ai vostri cuori”.

Ieri per la giovane allieva della marina militare, deceduta in un incidente stradale sulla Basentana nei pressi dello svincolo di Pisticci Scalo mentre rientrava a Taranto, si è radunata una gran folla che in questo modo ha voluto far sentire il proprio affetto anche alla famiglia così duramente provata.