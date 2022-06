Assalto al portavalori col kalashnikov, bottino intorno ai 50mila euro Il vigilantes ferito è stato portato in ospedale. L'auto della banda data alle fiamme

Si aggira intorno ai 50mila euro il bottino dell’assalto al portavalori della Cosmopol avvenuto questa mattina a Solofra. Il blindato era parcheggiato davanti all’ufficio postale di via Starza e i due vigilantes stavano per consegnare il plico contenente il denaro, quando sono stati avvicinati da due persone armati di fucile automatico, un kalashnikov. I banditi hanno dapprima disarmato uno dei due vigilantes e poi lo hanno spintonato. Dopo aver afferrato il sacchetto si sono dileguati a bordo di una Nissan Qashqai.

La macchina è stata ritrovata incendiata nei pressi del cimitero di Solofra. Dagli accertamenti è emerso che la vettura è stata rubata a Frosinone, ma intestata a un uomo d Avezzano, in provincia de L’Aquila. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia di Solofra. I militari con il comandante Gianfranco Iannelli hanno ascoltato i due vigilantes e avviato tutti gli accertamenti.

L’ufficio postale che in questi giorni stava pagando le pensioni, non dispone di telecamere esterne, ma soltanto interne. Mentre gli esercizi commerciali che si trovano accanto, sia il supermercato che la pizzeria, potrebbero aver registrato tutta la scena grazie ai dispositivi di sicurezza installati all’esterno. Il vigilantes è stato trasferito all’ospedale Moscati di Avellino per accertamenti. Mentre i carabinieri del Comando provinciale di Avellino hanno disposto una serie di posti di blocco sia verso il capoluogo irpino che sul raccordo autostradale per Salerno e sulle statali, ma dei banditi al momento nessuna traccia.