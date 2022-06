Minaccia l'ex compagna con un coltello: assolto 55enne di Grottaminarda La sentenza del giudice monocratico del tribunale di Benevento. Accolto la tesi dell'avvocato Landi

Minaccia con un coltello la sua ex compagna, una donna sudamericana: assolto 55enne di Grottaminarda. I fatti si sono verificati nel 2017, nel comune di Grottaminarda, quando un uomo del posto, di 55 anni, si è presentato nell'abitazione della sua ex fidanzata, una donna sudamericana, invitandola a non cercarlo più. Ma non solo. L'uomo, per intimidirla, ha brandito un coltello per minacciarla. Pertanto, l’uomo, dopo accurate indagini preliminari è stato rinviato a giudizio dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Benevento, con l’accusa di minaccia aggravata con “arma”. Dalla istruttoria dibattimentale sono ermerse incongruenze sui fatti denunciati e la difesa, costituita dall’avvocato Luca Landi, ha smontato le contestazioni dell’Ufficio di Procura e l'uomo è stato completamente assolto.