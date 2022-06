Incidente sul lavoro a Montoro, grave un 48enne caduto da un albero Era intento a effettuare lavori di potatura in un fondo agricolo

Ancora un incidente sul lavoro in Irpinia. E' accaduto ieri a Montoro, dove un 48enne di origini romene e residente nel salernitano, a Bracigliano, è caduto da un albero mentre era intento a effettuare lavori di potatura in un fondo agricolo. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Moscati di Avellino dove versa in gravi condizioni. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra. (foto di repertorio)