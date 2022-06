Tragedia in Irpinia: 87enne e 60enne trovati senza vita in casa Due suicidi in poche ore in provincia di Avellino. Lutto a Lapio e Conza della Campania

Tragedia del mal di vivere e due paesi sotto shock in Irpinia, per due morti che hanno sconvolto le comunità. Due persone si sono tolte la vita in poco meno di 24ore in provincia di Avellino. Entrambi trovati impiccati nelle rispettive abitazioni. A compiere il gesto estremo un 60enne residente a Conza della Campania ed un uomo di 87 anni di Lapio che si sono impiccati nelle loro case. Le forze dell’ordine sono state allertate da familiari ed amici, che non avendo più notizie dei loro cari hanno lanciato l’allarme. Le loro preoccupazioni sono purtroppo risultate fondate. Gli uomini dell'arma intervenuti non hanno potuto far altro che costatare il decesso dei due uomini. Inutili i soccorsi. Per i sanitari il compito di confermare il decesso. Si tratta di due episodi distinti, avvenuti in una tragica e rapida sequenza. Due lutti che hanno profondamente addolorato i paesi, in cui i due uomini vivevano.