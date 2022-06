Sbanda e finisce con l'auto in una scarpata, 23enne di Nusco ferito in ospedale L'incidente stradale è avvenuto a Sant'Angelo dei Lombardi

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, nella tarda serata di ieri 11 giugno è intervenuta in contrada San Guglielmo a Sant'Angelo Dei Lombardi, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, che sbandando è finita in una scarpata. Il ragazzo di 23 anni alla guida, originario di Nusco, é rimasto ferito ed è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.