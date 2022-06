Csv Irpinia-Sannio e carcere di Sant'Angelo dei Lombardi: c'è l'accordo Una convenzione per migliorare la vita dei detenuti

Quella firmata tra il direttore della casa di Reclusione Sant’Angelo dei Lombardi “Bartolo Famiglietti e Forgetta”, Marianna Adanti ed il presidente del CSV Irpinia Sannio, Raffaele Amore è una convenzione che punta ad una proficua ed importante collaborazione tra le due strutture con l’obiettivo di migliorare la vita dei detenuti della struttura altirpina che, nelle loro tante attività, saranno coadiuvati dai volontari delle varie associazioni che fanno capo al CSV Irpinia Sannio.



Soddisfazione nelle parole del direttore della casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi “Bartolo, Famiglietti e Forgetta” Marianna Adanti: “Siamo soddisfatti – ha detto Adanti – per la convenzione che abbiamo firmato questa mattina perchè siamo certi porterà ad una lunga e decisiva collaborazione con il CSV Irpinia Sannio che migliorare la vita di tutti giorni dei nostri detenuti”.



Felice per come è andata la mattinata anche il presidente del CSV Irpinia-Sannio Raffaele Amore: “Da sempre – ha spiegato Amore – siamo al fianco di chi ha bisogno di aiuto e quindi siamo soddisfatti al massimo per la firma di questa convenzione che ci porterà a restare a disposizione della direzione della Casa di Reclusione Sant’Angelo dei Lombardi “Bartolo Famiglietti e Forgetta” nelle varie attività che vedono protagonisti i detenuti. Noi ci siamo e la sinergia che si è creata con il direttore Marianna Adanti promette più che bene”.