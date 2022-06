Domenica tragica in Irpinia: anziano cade dal muretto, batte la testa e muore Il dramma a San Martino Valle Caudina

Domani tragica in Irpinia, dove un anziano è caduto da un muretto perdendo la vita. La vittima è un 80enne di San Martino Valle Caudina, residente a Tufara Valle. Stando a quanto si apprende, l'anziano avrebbe accusato un capogiro che lo ha fatto precipitare da un muretto che aveva un'altezza di circa due metri, battendo violentemente testa per terra. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 di Cervinara ma, per l’8oenne, non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia si sono portati anche i carabinieri della stazione di San Martino Valle Cauinda, agli ordini del maresciallo Franco Rianna.